Santander-Accord sur 3.572 suppressions d'emplois en Espagne Reuters • 16/12/2020 à 10:35









MADRID, 16 décembre (Reuters) - La direction de Santander SAN.MC et les syndicats sont parvenus à un accord portant sur le licenciement de 3.572 employés et la fermeture de 1.033 agences en Espagne dans le cadre d'un ambitieux plan de réduction des coûts, a déclaré un porte-parole de la première banque espagnole mercredi. Cela représente environ 12% de la main-d'œuvre de Santander sur le marché espagnol et près d'un tiers de ses agences. En outre, 1.500 salariés seront affectés à d'autres postes au sein du groupe, a ajouté Santander. Face à la crise du coronavirus, aux taux d'intérêt très bas dans la zone euro et à l'avènement des banques en ligne, les institutions bancaires espagnoles ont multiplié leurs efforts pour réduire leurs coûts. (Nathan Allen, version française Laura Marchioro, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées BANCO SANTANDER Sibe +0.50%