(CercleFinance.com) - Santander a nommé un ancien associé de Goldman Sachs, Ramon Martin Chavez, à son conseil d'administration en tant qu'administrateur indépendant. Ramon Martin Chavez travaille depuis 20 ans chez Goldman Sachs, y compris en tant que partenaire depuis 2006. Il a également fondé un certain nombre de sociétés technologiques dans la Silicon Valley et à New York, a ajouté le géant bancaire espagnol. Sa nomination sera soumise à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires qui aura probablement lieu en octobre 2020, a précisé le groupe. Santander a également annoncé que Sebastian Gunningham, un ancien dirigeant d'Amazon et d'Apple, serait nommé président de sa branche de crédit à la consommation, ainsi que vice-président de la banque en ligne Openbank. Enfin, Francisco D'Souza - l'ancien PDG de la société d'exploitation informatique Cognizant - deviendra le conseiller stratégique du groupe pour le développement de Santander Global Platform (SGP), son unité de paiement et de banque numérique.

Valeurs associées BANCO SANTANDER Sibe -0.57%