Sans un pied à Wall Street, difficile de faire des étincelles en Bourse

Où en sommes-nous sur le CAC 40 ? Réponse : un recul de 1,4% depuis le 1er janvier à la clôture de jeudi soir et -3,5% sur les trois derniers mois. Sur la même période, l'indice S&P 500 affiche un gain de 17,3% et de 3%. A priori, quelle idée insensée de vouloir comparer notre CAC 40 aux 500 plus grosses capitalisations de la Bourse américaine ? Pour rappel, une seule valeur de l'indice S&P 500, Nvidia en l'occurrence, pèse aussi lourd en termes de capitalisation boursière que l'ensemble de nos quarante champions nationaux de la Bourse de Paris. Comparaison n'est pas raison ! Certes, mais pour quelle raison un épargnant français devrait-il se priver de profiter de l'extraordinaire dynamisme de la Bourse américaine ? Même si vous êtes détenteur d'un PEA réservé aux valeurs européennes, il existe aujourd'hui de nombreuses possibilités d'investir à Wall Street en toute conformité avec les règles de fonctionnement du Plan d'Epargne en Actions.

Le propos n'est pas de délaisser la France à un moment où nous sommes confrontés à une période difficile, mais de rappeler aux investisseurs particuliers que la diversification géographique de ses placements constitue un acte de gestion essentiel. La France n'est d'ailleurs pas le seul pays en cause. Depuis le début de l'année, l'indice Eurostoxx 50 représentatif des cinquante plus importants groupes de la zone euro affiche un gain limité de 6,5%, très éloigné des performances de Wall Street. Sur trois mois la baisse atteint 2,5%. La sous-performance des valeurs européennes ne date pas d'hier : sur dix ans l'Eurostoxx 50 doit se contenter d'une hausse de 50%, alors que la Bourse de New York aligne un gain prodigieux de 182%.

Le retard chronique de l'Europe trouve son origine dans l'écart de croissance économique existant entre les deux continents. Dans un rapport de 400 pages remis cette semaine à la Commission européenne par Mario Draghi, l'ex-président de la BCE, appelle à un « sursaut » nécessaire si nous ne voulons pas être condamné à une lente agonie face au dynamisme nord-américain et à l'émergence de géants venus d'Asie, Chine en tête. Selon les données de la Banque mondiale, l'écart de PIB entre les deux continents a doublé en 20 ans pour attendre 30% de croissance supplémentaire en 2023. Le revenu réel par habitant a augmenté presque deux fois plus vite aux Etats-Unis qu'en Europe. Sans mesure forte destinée à redresser notre productivité, ainsi que le financement de l'innovation et de l'investissement, le déclin dont nous sommes victime n'a aucune chance de se réduire. Le décrochage économique est patent, il se retrouve en toute logique dans les performances boursières des deux continents.

Ce jeudi, les places européennes ont salué la décision de la BCE de réduire ses taux directeurs de 25 points de base. Les investisseurs ont apprécié le geste, mais de nombreux analystes estiment que le rythme de baisse du loyer de l'argent est trop lent dans la zone euro au regard de la faiblesse de la croissance. Les Etats-Unis sont confrontés aux mêmes difficultés, à la différence près que la croissance économique potentielle de long terme y est nettement plus élevée.

Nos efforts pour limiter la sous-performance des valeurs françaises dans nos différents portefeuilles ont porté leurs fruits. Le Défensif n'a reculé que de 0,69% au cours des trois derniers mois. Son recentrage autour de certaines valeurs plus résilientes, comme Air Liquide, les plus grands acteurs européens de l'assurance et trois grands groupes allemands plus tournés vers la consommation des ménages que vers l'industrie, a contribué à apporter une grande stabilité. L'Offensif, plus engagé dans le secteur industriel (notamment Saint-Gobain, Safran, Thales, Alstom ou Michelin), et jusqu'à une période récente dans la technologie européenne, a été plus éprouvé. La baisse limitée à 2,3% est toutefois moins forte que celle du CAC 40.

Notre meilleure performance a cependant été enregistrée par notre sélection d'ETF Monde. Celle-ci, très présente dans le secteur financier européen, surtout celui de l'assurance avec notre ETF Amundi Stoxx Europe 600 Insurance, a très bien résisté. Mais, nous avons aussi conservé au cours de ces derniers mois une position forte orientée vers les valeurs américaines ayant nettement contribué à stabiliser la performance. Il s'agit des trackers Lyxor Ucits ETF PEA Nasdaq 100 et du Lyxor PEA S&P 500 indexés sur les deux principaux indices boursiers de Wall Street. Nous avons réduit dès le début du mois de septembre les lignes consacrées à ces différents produits, en raison de la brutale correction intervenue dès la fin août, mais une partie de ces positions a été reconstituée ce jeudi, avec l'achat de 300 parts du tracker Lyxor Ucits ETF PEA Nasdaq 100.

Quelle stratégie pour cette rentrée de septembre ? Le thème de la sous-performance chronique des valeurs européennes comparée aux américaines revient une fois de plus sur le devant de la scène. La démonstration est faite qu'il devient difficile de gérer un portefeuille boursier sans avoir un pied dans la Bourse américaine, y compris dans le cadre d'un PEA. Comme nous l'expliquions en introduction, les ETF dits synthétiques qui répliquent à l'identique le comportement des plus grands indices boursiers mondiaux constituent un excellent moyen de diversifier son PEA au-delà des valeurs du CAC 40 en particulier et des grands groupes européens en général. Cette ouverture vers les valeurs nord-américaines répond à une diversification naturelle dans le cadre de notre sélection d'ETF Monde. Elle sera progressivement renforcée dans les semaines à venir au fur et à mesure que la volatilité retombera à Wall Street. Au-delà des valeurs technologiques du Nasdaq très réactives aux changements d'humeur des investisseurs nord-américains, nous suivons de près l'indice S&P 500 plus représentatif de l'ensemble de la cote américaine. Il n'est également pas exclu que nous amorcions prochainement un début de diversification vers la Bourse de New-York au sein de nos portefeuilles Défensif et Offensif. L'objectif serait de progressivement construire une prise de position limitée à 10 ou 15% du montant de ces deux portefeuilles afin de dynamiser la performance de long terme. L'argument du risque de change régulièrement mis en avant pour justifier la réticence de la plupart des gérants de patrimoine vis-à-vis des placements en dollars est de moins en moins pertinent. Le différentiel de croissance de l'économie américaine la vieille Europe se traduit par une grande fermeté du dollar par rapport à l'euro sur longue période. Nous reviendrons prochainement sur l'impact de l'évolution de la parité euro/dollar sur un portefeuille détenu par des résidents européens.

Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine