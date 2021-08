Sans calendrier des prochaines étapes de la Fed, les marchés boursiers hésitent

Les marchés boursiers évoluaient sans cap lundi, après un discours, modéré et prudent du président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell sur la réduction des rachats d'actifs de la Fed.

L'absence du marché londonien, fermé en raison d'un jour férié participait au calme dans les échanges.

Après de nouveaux records atteints vendredi, Wall Street a ouvert en timide hausse avant que le Dow Jones et le Nasdaq ne prennent deux directions opposées. Vers 14H15 GMT, le premier indice cédait 0,07% et le second montait de 0,77%. Le S&P 500 gagnait de son côté 0,42%.

Dans leur sillage, les indices européens ralentissaient, Paris grappillait 0,09%, Francfort 0,16%, tandis que Milan cédait 0,22%.

Sur le marché de la dette souveraine, les taux, qui avaient baissé vendredi, se stabilisaient lundi.

A l'occasion de son allocution dans le cadre du symposium de Jackson Hole vendredi, M. Powell n'a pas fourni de calendrier précis pour la modification de la politique monétaire américaine. La diminution des achats mensuels d'actifs de la Fed pourrait avoir lieu cette année à la condition que la situation économique continue de s'améliorer.

"Il s'est contenté de dire ce qui n'est, ni plus ni moins, qu'une évidence, à savoir que si les conditions évoluent comme anticipé, il pourrait être approprié de commencer à réduire les achats de titres avant la fin de l'année", résume Franklin Pichard, directeur général de Kiplink Finance.

"Si le marché américain de l'emploi se redresse, le patron de la Fed a indiqué que le risque sanitaire devait également être considéré avec attention", ajoute l'analyste.

Quant à un relèvement des taux directeurs, ils n'interviendraient que plus tard.

Dans ce contexte, les investisseurs vont examiner si la trajectoire du retour à l'emploi se confirme aux Etats-Unis en scrutant des données attendues sur le marché du travail en milieu et fin de semaine.

Depuis le début de l'épidémie, les banques centrales achètent chaque mois des montants colossaux d'obligations et d'autres titres pour soutenir la reprise, ce qui a permis aux marchés de rebondir.

Mais la reprise économique s'accompagne aussi d'une hausse des prix, alors que les banques centrales ont pour objectif de maintenir l'inflation à un niveau modéré.

En Allemagne, l'inflation a atteint 3,9% en août, sur un an, en raison principalement de la hausse des prix de l'énergie et des effets mécaniques liés à la TVA, selon des données provisoires publiées lundi.

L'indicateur a légèrement accéléré par rapport au mois de juillet (+3,8% sur un an) et sur un mois les prix ont stagné (+0,0%).

Doutes sur Moderna

Des autorités locales de deux régions japonaises ont découvert de nouveaux lots contaminés de vaccin contre le Covid-19 de Moderna et ont suspendu les injections.

Le Japon enquête sur la mort de deux hommes ayant reçu des vaccins Moderna provenant de lots contaminés.

L'action de la biotech perdait 1,05% à 378,69 dollars à Wall Street

Bone Therapeutics chute de plus de 30%

A Bruxelles, le titre de la biotech Bone Therapeutics était lourdement sanctionné (-35,73% à 1,70 euro) par une étude sur l'arthrose du genou "qui n'a pas atteint ses objectifs principaux".

Jeux vidéo pointés du doigt

La Chine a annoncé lundi qu'elle allait interdire aux moins de 18 ans de jouer plus de trois heures par semaine aux jeux vidéo en ligne, avec l'objectif affiché de lutter contre l'addiction des jeunes.

A Wall Street, l'éditeur de jeux vidéo Activition Blizzard reculait de 1,70% à 81,02 dollars et à Paris Ubisoft perdait 1,71% à 52,82 euros.

Reflux du pétrole avec l'ouragan Ida

Les prix du pétrole cédaient du terrain après une semaine de forte hausse, les investisseurs se montrant attentifs aux conséquences du passage de l'ouragan Ida.

Avant leur sommet de mercredi, les 23 producteurs d'or noir de l'Opep+ ont trouvé un compromis après des divisions ne début d'été.

Vers 14H20 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre valait 72,64 dollars à Londres, quasiment stable par rapport à la clôture de vendredi.

A New York, le baril américain de WTI pour le même mois perdait de son côté 0,52% à 68,40 dollars.

Dans le même temps, l'euro stagnait (-0,08%) par rapport au billet vert, à 1,1788 dollar.

Le bitcoin reculait de 2,08% à 47.908 dollars.

