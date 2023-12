Sanofi vise plus de 10 milliards d'euros de ventes annuelles supplémentaires d'ici 2030

Le géant pharmaceutique français Sanofi a annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi que les lancements récents ou à venir de produits pharmaceutiques devraient augmenter de plus de dix milliards d'euros son chiffre d'affaires annuel d'ici à 2030.

( AFP / ALAIN JOCARD )

Le groupe, qui donne la priorité à l'immunologie, prévoit par ailleurs d'augmenter de 50% les essais cliniques de phase III (dernière étape avant une demande d'autorisation de mise sur le marché) en 2024 et 2025.

Il axe sa stratégie de recherche et développement sur "des actifs aux multiples indications potentielles", tels que l'amlitelimab contre l'eczéma ou encore le frexalimab, un anticorps contre la sclérose en plaques.

Ses activités de R&D devraient "permettre d’obtenir les résultats de 25 études au stade intermédiaire ou avancé et jusqu'à 19 soumissions réglementaires pour ses actifs pharmaceutiques au cours des deux prochaines années", détaille Sanofi dans un communiqué.

En octobre, le groupe avait surpris les investisseurs en décidant d'abandonner ses objectifs de marge opérationnelle pour 2025 dans la foulée d'un plan d'augmentation des investissements pour renforcer sa recherche et développement.

En parallèle, il avait annoncé un plan d'économies de jusqu'à deux milliards d'euros entre 2024 et fin 2025 pour financer de nouveaux relais de croissance. Il avait aussi indiqué vouloir se séparer de sa division Santé Grand Public (Doliprane, Mucosolvan...).

Le groupe tient sa journée investisseurs plus tard dans la journée à New York, aux côtés du nouveau patron de la R&D monde Houman Ashrafian et du directeur général Paul Hudson.