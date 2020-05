Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi veut céder sa participation au capital de la biotechn Regeneron Reuters • 25/05/2020 à 19:13









PARIS, 25 mai (Reuters) - Sanofi SASY.PA a l'intention de céder sa participation au capital de la firme américaine de biotechnologies Regeneron REGN.O , ont annoncé lundi les deux groupes. Le groupe pharmaceutique français entend vendre 12,8 millions d'actions Regeneron et n'en conserver que 400.000, par voie d'offre publique et de rachat d'actions par Regeneron. Regeneron a accepté de racheter pour 5 milliards de dollars de ses actions à Sanofi, sous réserve de la finalisation de l'offre publique, ont encore précisé les deux groupes. Ces opérations "n'auront aucun impact sur la collaboration en cours entre Sanofi et Regeneron", qui développent plusieurs médicaments en commun, ont-ils ajouté. (Nicolas Delame et Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.93% REGENERON PHARMA NASDAQ +1.59%