Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : vers une OPA sur Kiadis Cercle Finance • 02/11/2020 à 07:40









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce un accord définitif aux termes duquel il lancera une OPA (sous réserve de certaines conditions usuelles) sur la totalité des actions Kiadis à raison de 5,45 euros l'action, pour une valorisation totale d'environ 308 millions d'euros. L'acquisition permettra au géant de la santé l'adjonction d'une plateforme exclusive de cellules Natural Killer (K-NK) de nouvelle génération et d'un portefeuille d'immunothérapies et de traitements contre les maladies infectieuses à base de cellules. Sous réserve de la conclusion de l'OPA, Sanofi fournira ressources et capacités pour accélérer le développement des programmes en cours de Kiadis dans les cancers du sang, tumeurs solides et maladies infectieuses, et optimiser leur potentiel.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris 0.00%