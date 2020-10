Sanofi : vers une évaluation de THOR-707 avec Keytruda

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce un accord avec Merck & Co (MSD hors Amérique du Nord) pour évaluer la sécurité et l'efficacité d'un nouveau candidat expérimental, THOR-707, en association avec Keytruda, dans le but d'établir une nouvelle option thérapeutique en oncologie.

Aux termes de cet accord, le Français se chargera de la conduite des essais cliniques, tandis que MSD fournira Keytruda. 'THOR-707 est un candidat IL-2 non-alpha qui pourrait devenir le meilleur de sa classe pharmacothérapeutique', explique le groupe de santé.

THOR-707 est actuellement évalué par Sanofi dans le cadre d'un essai clinique de phase I qui a pour but d'évaluer la sécurité et la tolérance, et de déterminer la dose qu'il sera recommandé d'administrer en phase II, soit en monothérapie, soit en association.