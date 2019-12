Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : vers une collaboration restructurée avec Regeneron Cercle Finance • 10/12/2019 à 15:01









(CercleFinance.com) - Dans une optique de simplification, Sanofi et Regeneron annoncent leur intention de restructurer leur collaboration, restructuration qui concerne plus particulièrement Kevzara et Praluent et donnera lieu à la mise en place d'un accord de redevances. Aux termes de la restructuration proposée, Sanofi devrait obtenir les droits exclusifs mondiaux sur Kevzara. S'agissant de Praluent, Regeneron devrait obtenir les droits exclusifs sur le territoire des États-Unis et Sanofi les droits hors États-Unis. Chacune des parties sera seule responsable du financement des dépenses de développement et de commercialisation relatives à leurs territoires respectifs. La finalisation de ce projet d'accord devrait intervenir au premier trimestre 2020.

