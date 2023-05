Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: Veeva retenu pour unifier le contrôle qualité information fournie par Cercle Finance • 10/05/2023 à 16:00









(CercleFinance.com) - L'américain Veeva Systems a annoncé aujourd'hui avoir été choisi par Sanofi afin de moderniser les systèmes de contrôle de qualité du groupe biopharmaceutique.



L'entreprise californienne précise que c'est la branche de produits de santé grand public du laboratoire qui a été la première à implémenter Vault QualityDocs, sa solution de contrôle des documents.



Cette division a également procédé aux premiers déploiements de la suite Vault QMS pour la totalité de ses processus qualité.



L'adoption d'une solution unifiée de contrôle de la qualité va permettre à Sanofi de standardiser ses process dans tous ses domaines d'activité et tous ses sites de production au sein d'une même plateforme en mode 'cloud'.



L'ensemble du projet doit être bouclé d'ici à la fin de l'année.





Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -2.32%