Le logo du laboratoire pharmaceutique français Sanofi, à Paris

par Matthieu Huchet et Lucie Barbier

24 novembre (Reuters) - Sanofi a signé un accord ‌en vue d'acquérir la société biopharmaceutique américaine Insmed, pour un montant total de 37,6 milliards d'euros en numéraire, a annoncé mardi le ​laboratoire français, l'opération constituant la principale initiative lancée par sa directrice générale, Belen Garijo, pour restructurer le groupe.

Selon l'accord, détaillé dans un communiqué, Sanofi paiera 175 dollars (160,42 euros) par action Insmed, soit une prime d'environ 17,5% par rapport au dernier cours de clôture, ​le groupe précisant que l’acquisition devrait être relutive pour son bénéfice net par action des activités d'ici fin 2028.

"Je pense que c'est l'accord en numéraire le plus important ​en France, et je pense que c'est le quatrième plus grand ⁠accord en Europe en numéraire", s'est félicité François Roger, directeur financier de Sanofi, dans une téléconférence de presse.

À la Bourse ‌de Paris, vers 10h00 GMT, l'action Sanofi grimpe de 5,7% à 90 euros, se hissant au sommet d'un indice CAC 40 quasi-stable (+0,04%) au même moment.

Cette acquisition intervient alors que Belen Garijo, qui a pris ​la tête de l'entreprise en mai et mène ‌actuellement une refonte stratégique de Sanofi, a promis aux investisseurs une prise de décision plus ⁠rapide.

La dirigeante a déclaré aux journalistes que cette acquisition renforçait les capacités de Sanofi en immunologie et venait compléter son alliance avec Regeneron, annoncée précédemment.

Sanofi ajoute financer cette opération par une combinaison de dette et de trésorerie disponible, en vue d'une finalisation au ⁠premier semestre 2027.

Cet accord devrait ‌générer des économies annuelles de plus de 500 millions de dollars, a déclaré François Roger.

Il fait par ⁠ailleurs suite à la nomination, en octobre, de l'ancien patron de Sanofi, Paul Hudson, au conseil d'administration d'Insmed.

ANTICIPER L'APRÈS DUPIXENT

Les analystes ‌de Jefferies saluent dans un note une opération cohérente avec les activités de Sanofi, qui devrait atténuer les conséquences ⁠de la perte d'exclusivité du Dupixent en 2031-2032, Brinsupri étant couvert par le régime de ⁠propriété intellectuelle jusque dans les ‌années 2040.

Le courtier estime qu'un rapprochement avec l'alliance Regeneron pourrait accroître les bénéfices de l'acquisition, le Brinsupri pouvant compléter le Dupixent dans ​certaines maladies respiratoires. Il prévoit un léger effet dilutif sur le ‌bénéfice par action en 2028, puis relutif à deux chiffres à l'horizon 2031.

Berenberg souligne également la complémentarité du portefeuille d'Insmed avec les activités de Sanofi dans ​les maladies rares et respiratoires.

Si le montant dépasse légèrement les 35 milliards d'euros envisagés comme plafond par Berenberg, Sanofi conserve la capacité d'investir dans des projets précoces malgré le financement par dette. Le courtier prévoit un effet dilutif en 2027, puis ⁠relutif dès 2028.

Insmed commercialise deux médicaments et développe différents traitements, dont le palmitil de tréprostinil en poudre pour inhalation (TPIP), un programme clinique différencié en phase 3.

Belen Garijo a déclaré que le portefeuille d'Insmed offrait un potentiel de chiffre d'affaires cumulé qui devrait dépasser les 10 milliards de dollars d'ici la fin de la prochaine décennie.

Le laboratoire précise dans le communiqué que l’acquisition envisagée ne devrait avoir aucun impact sur ses prévisions financières 2026.

(Rédigé par Matthieu Huchet et Lucie Barbier, avec Gnaneshwar Rajan à Bangalore et Bhanvi ​Satija à Londres, édité par Augustin Turpin)