( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Le groupe pharmaceutique français Sanofi a annoncé mardi avoir signé un accord pour acquérir la société américaine Insmed pour un montant de 37,6 milliards d'euros, une importante opération qui renforce sa position dans le domaine respiratoire.

"Aux termes de l'accord de fusion, Sanofi acquerra la totalité des actions en circulation d'Insmed au prix de 175 dollars par action en numéraire, soit une valeur totale des capitaux propres d'environ 41,0 milliards de dollars / 37,6 milliards d'euros", selon un communiqué du géant français.

Cette acquisition comprend deux médicaments d'Insmed déjà commercialisés -- l'un pour une maladie pulmonaire chronique, la bronchectasie non liée à la mucoviscidose (Brinsupri) et un traitement antibactérien inhalé (Arikayce).

Il intègre aussi un programme clinique en phase avancée de développement.

L'opération, qui fait partie d'une des plus grosses acquisitions réalisées par Sanofi, "vise à renforcer la présence" du géant français "dans les maladies respiratoires où des besoins médicaux importants restent non satisfaits", souligne le groupe.

"C'est une opportunité exceptionnelle pour accélérer notre croissance" et "créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires", a déclaré la patronne de Sanofi, Belén Garijo, au cours d'une conférence téléphonique.

Depuis son lancement aux États-Unis en août 2025, le médicament Brinsupri "a généré plus d'un milliard de dollars de ventes cumulées", a-t-elle souligné.

Quant au traitement Arikayce, destiné à certains patients atteints d'une infection pulmonaire grave, il "pourrait à l'avenir bénéficier à un plus grand nombre de patients, sous réserve de l'autorisation réglementaire d'une nouvelle indication thérapeutique", a ajouté la dirigeante espagnole.

"Relais de croissance"

"Ensemble, ces médicaments représentent un important relais de croissance, avec un potentiel de ventes annuelles maximales cumulées estimé à plus de 10 milliards de dollars, qui devrait se prolonger jusqu'à la toute fin de la prochaine décennie", a assuré Mme Garijo.

Sanofi mise aussi sur le TPIP, un traitement en phase avancée de développement contre l'hypertension pulmonaire, qui "pourrait devenir un moteur de croissance important pour Sanofi au-delà de 2030".

Le groupe qui se concentre sur l'immunologie, les vaccins et les maladies rares, doit prouver au marché qu'il est capable de trouver un successeur à son médicament vedette, le Dupixent, qui représente à lui seul près de 40 % de son chiffre d'affaires mais qui perdra son brevet vers 2031.

Trois mois après sa prise de fonction, la directrice générale de Sanofi avait déjà fait part de sa volonté de conclure des accords de plus grande envergure. Cette transaction "présente une forte complémentarité stratégique avec le portefeuille de Sanofi en immunologie et dans les maladies rares", a-t-elle dit.

Dupixent est indiqué dans de multiples pathologies dont plusieurs respiratoires comme l'asthme et la bronchite du fumeur ainsi qu'en immunologie, de la dermatite atopique au prurigo nodulaire.

L'acquisition d'Insmed devrait être finalisée au premier semestre 2027 et améliorer le bénéfice net par action de Sanofi "d'ici fin 2028".

Elle ne devrait avoir aucun impact sur les prévisions financières de Sanofi pour 2026, selon le groupe.

Le directeur financier François Roger a estimé "les synergies de coûts annuelles à plus de 500 millions de dollars".

En 2011, Sanofi avait racheté la biotech américaine Genzyme pour environ 20 milliards de dollars, une opération pilotée à l'époque... par Mme Garijo.