Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

Les données à long terme et de nouvelles analyses concernant Sarclisa (isatuximab-irfc) montrent que ce médicament comble des lacunes importantes dans la prise en charge des patients difficiles à traiter.

Les résultats concernant Libtayo (cémiplimab-rwlc) incluent l'évaluation de ce médicament en monothérapie dans le traitement de première ligne de patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules au stade avancé avec métastases cérébrales.

(AOF) - Sanofi va présenter les résultats de ses recherches scientifiques de rupture en oncologie au Congrès annuel 2021 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO). Les données cliniques précoces relatives à l'amcénestrant en association avec du palbociclib, chez des patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique ER+/HER2-, indiquent que ce SERD (dérégulateur sélectif des récepteurs des œstrogènes par voie orale) a le potentiel de devenir l'un des meilleurs de sa classe pharmacothérapeutique, indique le laboratoire français.

