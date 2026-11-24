Sanofi se distingue en tête du CAC 40 peu après l'ouverture ( 5,52%, à 89,97 euros) après avoir annoncé un accord en vue de l'acquisition d'Insmed aux Etats-Unis, pour un montant de 41 milliards de dollars, soit environ 37,6 milliards d'euros. Il s'agit de la plus grosse opération de croissance externe pour le laboratoire français depuis le rachat d'Aventis en 2004 pour 54 milliards d'euros.

Avec cette transaction, Sanofi va mettre la main sur deux médicaments déjà commercialisés : Brinsupri, destiné au traitement de la bronchectasie non liée à la mucoviscidose, et Arikayce, un traitement antibactérien inhalé. Le premier a déjà atteint le statut de blockbuster, avec un chiffre d'affaires de 1,09 milliard de dollars au 30 septembre 2026. Le second a généré des ventes de 433,8 millions de dollars en 2025, en hausse de 19%.

Le laboratoire français va également accéder au TPIP, un traitement en développement clinique de phase 3 contre l'hypertension pulmonaire et la fibrose pulmonaire, susceptible de devenir un important moteur de croissance au-delà de 2030.

Le rachat d'Insmed, qui sera financé par une combinaison de dette et de trésorerie disponible, devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice net par action des activités d'ici fin 2028. Le groupe anticipe un désendettement rapide, et confirme sa politique de dividende progressif, tout en prévoyant de conserver une solide notation de crédit.

Approuvée par les conseils d'administration des deux sociétés, la transaction devrait être finalisée au premier semestre 2027, sous réserve notamment du feu vert des actionnaires d'Insmed et des autorités réglementaires. Elle ne devrait avoir aucun impact sur les prévisions financières de Sanofi pour 2026.

L'avis des analystes

Dans une note intitulée "Eh bien pourquoi pas, c'est parti (nous apprécions vraiment cette opération)", Jefferies indique que cette acquisition présente une forte complémentarité stratégique. En outre, la transaction sera financée par trésorerie et par dette, sans affecter la capacité du groupe à assurer son dividende, et lui laisse une marge de manoeuvre pour d'autres opérations de "business development", explique la banque d'investissement américaine.

Les analystes saluent cette opération pour plusieurs raisons. L'opération devrait être relutive d'ici fin 2028, ce qui signifie que même en tenant compte de la dilution à court terme, Sanofi n'est pas cher. En outre, Jefferies souligne que la transaction fonctionne pour le laboratoire français en dehors de son alliance avec Regeneron, et qu'elle pourrait fonctionner encore mieux si elle y est intégrée, au moins partiellement.

Parallèlement, la durée du brevet de Brinsupri, l'un des deux actifs d'Insmed déjà commercialisés, jusqu'en 2040, permet de diluer sensiblement l'impact de la perte d'exclusivité de Dupixent autour de 2031 et 2032. Enfin, l'opération prolonge bien au-delà des années 2030 la croissance annuelle moyenne du bénéfice net par action dans le haut de la fourchette à un chiffre attendue sur 2026-2031.

Jefferies termine en indiquant que l'acquisition ne permet pas de résoudre les questions liées à la R&D et au pipeline de Sanofi, mais elle permet de gagner du temps.

La recommandation est à l'achat, avec une cible de cours de 100 euros.

De son côté, AlphaValue note que le prix proposé fait ressortir une prime de 56% par rapport à la capitalisation boursière d'Insmed du 18 novembre, avant l'apparition des rumeurs. Les analystes précisent que cela implique un multiple de valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires estimé pour 2028 supérieur à 10 fois, un niveau rarement observé dans la plupart des domaines thérapeutiques.

Pour le broker, ce prix laisse percevoir "une certaine forme de désespoir de la part de Sanofi, dont la direction était dos au mur" face à l'expiration des brevets du Dupixent. AlphaValue misait sur une prime de seulement 30 à 35%.

Les analystes ajoutent que grâce à la solidité des flux de trésorerie de Sanofi, le groupe devrait être en mesure de digérer cette acquisition et de s'en sortir, à condition que les taux d'intérêts n'augmentent pas sensiblement au cours des deux prochaines années.

Enfin, UBS a confirmé sa recommandation à neutre, avec une cible de cours à douze mois de 88 euros. La banque suisse rappelle que les "acheteurs" apprécient la complémentarité stratégique ainsi que la relution du bénéfice net par action à plus long terme, mais relève que les "vendeurs" s'inquiètent du risque de concentration de la force de frappe de Sanofi pour les fusions-acquisitions et du risque pesant sur sa notation de crédit.