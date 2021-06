SANOFI va créer un centre d'excellence dédié aux vaccins à ARNm

(AOF) - Sanofi va investir près de 400 millions d'euros par an dans un centre d'excellence dédié aux vaccins à ARNm. Premier du genre, ce centre aura pour mission d'intensifier le développement et la mise à disposition d'une nouvelle génération de vaccins ; il rassemblera environ 400 collaborateurs spécialisés et intégrera toutes les capacités nécessaires au développement et à la production de vaccins à ARNm, avec des équipes dédiées R&D, digitales et CMC (chimie, fabrication et contrôle), déployées sur les sites de Cambridge (Massachussetts, États-Unis) et de Marcy-L'Étoile, près de Lyon (France).

Comme le rappelle le groupe français, les technologies de l'ARNm ont révélé lors de la pandémie de la COVID-19 leur potentiel d'aboutir au développement de nouveaux vaccins avec une rapidité jusqu'alors inédite.

"Plusieurs innovations, pour une thermostabilité moins contraignante et une amélioration de la tolérance notamment, devront néanmoins être apportées si l'on veut que ces technologies trouvent des applications pour la vaccination de routine contre un plus grand nombre de maladies infectieuses et dans toutes les tranches d'âge. Le Centre d'excellence sur les vaccins à ARNm de Sanofi a pour ambition d'être l'un des premiers à écrire ce nouveau chapitre de l'innovation en vaccinologie ", a déclaré Jean-François Toussaint, responsable Monde, Recherche et Développement de Sanofi Pasteur.

La mise en place de ce centre d'excellence permettra d'intensifier les activités relatives au portefeuille de vaccins à ARNm développé dans le cadre de la collaboration nouée avec la biotech américaine Translate Bio en 2018 et élargie en 2020.

" Ce nouvel investissement massif nous positionne résolument dans la course au développement d'une nouvelle génération de vaccins pour des maladies sur lesquelles les technologies de l'ARNm peuvent faire la différence ", a précisé Thomas Triomphe, vice-président exécutif et responsable Monde de Sanofi Pasteur. " S'il est vrai que l'ARNm ne sera pas la solution contre toutes les maladies infectieuses, il n'en reste pas moins que son application à la prévention de routine pourrait avoir un impact considérable et répondre à de multiples besoins de santé publique. L'ARNm occupe désormais toute sa place dans notre arsenal complet de technologies vaccinales et pourrait réinventer la protection de la santé de demain. "

Afin d'atteindre cet objectif, Sanofi s'engage à mettre rapidement sur pied une plateforme ARNm compétitive et à collaborer avec ses partenaires et toutes les parties prenantes compétentes, qu'elles soient internes ou externes.

D'excellentes perspectives pour le secteur

Selon Moody's le chiffre d'affaires du secteur devrait progresser de 4 à 6 % en 2021, contre 2 à 4 % prévus initialement.

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

A côté des opportunités existent également des menaces au rang desquelles figurent les baisses de prix potentielles, en particulier aux États-Unis, premier marché mondial. La montée en puissance des biosimilaires (génériques des médicaments biologiques) devrait également contribuer à tirer les prix vers le bas.