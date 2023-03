Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Sanofi: va acquérir Provention Bio aux États-Unis information fournie par Cercle Finance • 13/03/2023 à 07:54

(CercleFinance.com) - Sanofi se portera acquéreur des actions en circulation de Provention Bio, à raison 25,00 dollars américains par action, ce qui représente une transaction en numéraire valorisée approximativement à 2,9 milliard de dollars américains.



Provention Bio est une entreprise biopharmaceutique cotée en bourse basée aux États-Unis, spécialisée dans le développement de médicaments susceptibles de prévenir et d'intercepter les maladies à médiation immunitaire, dont le diabète de type 1.



' Cette opération permettra à Sanofi d'acquérir en pleine propriété un traitement innovant contre le diabète de type 1, premier de sa classe pharmacothérapeutique, qui viendra enrichir son portefeuille de médicaments en Médecine Générale et conforter son orientation stratégique au profit de produits présentant un profil bien différencié. Approuvé aux États-Unis l'an dernier, TZIELD (teplizumab-mzwv) est le premier et le seul médicament indiqué pour retarder l'apparition du diabète de type 1 clinique (ou de stade 3) chez l'adulte et l'enfant à partir de huit ans présentant un diabète de type 1 de stade 2 ' indique le groupe.



Sanofi continuera d'utiliser ses capacités dans le diabète pour optimiser le potentiel transformateur de TZIELD, à l'échelle internationale et aux États-Unis, dans le but de retarder l'apparition du diabète de type 1 clinique chez environ 65 000 personnes chez lesquelles un diabète est diagnostiqué chaque année.