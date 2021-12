Sanofi va acquérir la biotech américaine Amunix pour au moins un milliard de dollars

Le laboratoire français Sanofi annonce avoir conclu un accord pour acquérir la biotech américaine Amunix pour au moins un milliard de dollars (environ 890 millions d'euros) afin de se renforcer dans l'immuno-oncologie ( AFP / Yann Schreiber )

Le laboratoire français Sanofi a annoncé mardi avoir conclu un accord pour acquérir la biotech américaine Amunix pour au moins un milliard de dollars (environ 890 millions d'euros) afin de se renforcer dans l'immuno-oncologie.

Selon les termes de l'accord, Sanofi fera l'acquisition d'Amunix pour un paiement initial d'un milliard de dollars, assorti de 225 millions de dollars de paiements d'étape, "en fonction de la réalisation de certains objectifs de développement", a-t-il précisé dans un communiqué.

Amunix est une entreprise spécialisée en immuno-oncologie, qui développe des cytokines thérapeutiques (les cytokines sont de petites glycoprotéines qui participent à l'équilibre des deux grands systèmes de l'immunité, ndlr) et des immunothérapies qui engagent les lymphocytes T afin de transformer les traitement pour les patients atteints d'un cancer.

La biotech a un candidat-médicament au stade avancé, AMX-81, qui devrait passer en phase clinique au début de 2022, précise Sanofi.

"La plateforme technologique d'Amunix utilise une nouvelle génération d'agents biologiques intelligents pour développer des médicaments ciblés, activables uniquement dans le micro environnement tumoral de manière à épargner les tissus sains, ce qui pourrait permettre de proposer des options thérapeutiques plus efficaces et plus sûres aux patients atteints d'un cancer", a souligné John Reed, responsable monde de la recherche et développement de Sanofi, cité dans le communiqué.

Cette acquisition "illustre notre volonté d'investir dans des plateformes de recherche et développement prometteuses", poursuit John Reed.

Sanofi a en effet multiplié les acquisitions récemment. Dernière grosse opération en date, il a racheté en septembre Kadmon, une biotech américaine qui développe un traitement destiné aux personnes ayant subi une greffe, pour environ 1,6 milliard d'euros.

Juste avant, il avait acquis la biotech américaine Translate Bio, spécialisée dans l'ARN messager, pour 2,7 milliards d'euros. La technologie développée par Amunix peut être appliquée à un large éventail d'actifs existants et en développement, fait valoir le groupe français.

Sanofi prévoit de finaliser cette acquisition au premier trimestre de 2022.

lem/mdz/spi