Sanofi va acquérir Dynavax pour environ $2,2 mds en actions
information fournie par Reuters 24/12/2025 à 07:37

Sanofi SASY.PA a annoncé mercredi la signature d’un accord en vue d'acquérir le groupe biopharmaceutique américain Dynavax Technologies Corp DVAX.O pour une valeur totale en actions d’environ 2,2 milliards de dollars (1,86 milliard d'euros).

Selon les termes dévoilés dans un communiqué, Sanofi lancera une offre publique d’achat en numéraire pour acquérir toutes les actions en circulation de Dynavax pour 15,50 dollars (13,14 euros) par action en numéraire.

Le laboratoire français a ajouté que l’acquisition, qui doit être clôturée au 1er trimestre 2026, ne devrait pas affecter ses perspectives financières pour 2025.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

DYNAVAX TECH
11,1350 USD NASDAQ -0,22%
SANOFI
82,220 EUR Euronext Paris 0,00%
