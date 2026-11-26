Le titre Sanofi a gagné près de 16% au cours des trois dernières séances, propulsé par le rachat d'Insmed, malgré une facture de 41 milliards de dollars. Un accueil qui pousse AlphaValue à rêver d'un parallèle entre Sanofi et Novo Nordisk. Explications.

La pression commençait à se faire sentir sur Sanofi. Le Dupixent, son anti-inflammatoire vedette pesant pour près de 40% des ventes, allait perdre son exclusivité en 2031-2032.

En jetant son dévolu sur Insmed, le laboratoire tricolore a rassuré les investisseurs, réalisant "enfin l'opération que tout le monde attendait", dixit Claus Henrik Johansen, directeur général du fonds Global Health Invest, actionnaire du groupe.

"A nos yeux, l'audace et le sens de l'urgence dont a récemment fait preuve la direction de Sanofi constituent un exemple à suivre pour celle de Novo Nordisk. Cette dernière ne doit pas attendre la dernière minute pour engager des acquisitions d'envergure - de simples acquisitions ciblées ne suffiront pas - afin de diversifier ses activités au-delà de l'obésité et du diabète et de répondre aux interrogations concernant ses perspectives de croissance à moyen et long terme", réagit ce matin Abhishek Raval, analyste en charge du dossier chez AlphaValue.

Selon le spécialiste, il apparaît désormais essentiel que la direction de Novo Nordisk veille à la bonne commercialisation de la version orale de Wegovy (contre l'obésité) et du futur CagriSema (un autre traitement amaigrissant dont le lancement est attendu en 2027), afin de reconquérir une partie des parts de marché perdues dans le domaine de la perte de poids.

Le bureau d'analyse dit désormais attendre "une initiative audacieuse de la part de Novo Nordisk".

A mi-séance, Sanofi progresse de 1,7% et s'approche des 100 euros, tandis que Novo Nordisk s'adjuge 1,3% à 278 DKK.