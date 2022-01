Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: une demande de mise sur le marché retirée aux USA information fournie par Cercle Finance • 28/01/2022 à 14:46









(CercleFinance.com) - Regeneron Pharmaceuticals et Sanofi ont annoncé vendredi le retrait aux Etats-Unis de leur demande de mise sur le marché concernant Libtayo dans le traitement du cancer du col de l'utérus.



Les deux partenaires justifient leur décision par leur incapacité à trouver un accord avec la Food and Drug Administration (FDA) sur les essais cliniques à réaliser suite à l'approbation du produit.



Dans leur communiqué, Regeneron et Sanofi indiquent que des discussions se poursuivent avec d'autres agences réglementaires en dehors des Etats-Unis en vue d'une homologation du médicament.



Libtayo, un anticorps monoclonal humain, est indiqué aux Etats-Unis pourle traitement de certaines tumeurs difficiles à soigner, telles que le cancer avancé non à petites cellules.



A la Bourse de Paris, l'action Sanofi se repliait de 1,8% vendredi en début d'après-midi suite à cette annonce, à comparer avec une baisse de 2,1% pour l'indice CAC 40.





Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -0.66%