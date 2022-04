Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: une approbation pour Dupixent chez l'enfant information fournie par Cercle Finance • 07/04/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que la Commission européenne a approuvé son Dupixent (dupilumab) pour le traitement des enfants âgés de six à 11 ans présentant un asthme sévère avec signature inflammatoire de type 2.



Dupixent est le seul médicament biologique indiqué dans l'Union européenne pour le traitement de cette indication, caractérisée par des éosinophiles sanguins élevés et/ou une fraction de monoxyde d'azote expiré (FeNO) élevée.



L'approbation se fonde sur les données de phase III ayant montré que, chez l'enfant, Dupixent a significativement réduit les crises d'asthme sévère et amélioré la fonction respiratoire et la qualité de vie en lien avec la santé, avec un profil de sécurité conforté.





