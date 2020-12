Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : un 'retard' qui renvoie le titre vers 79E Cercle Finance • 11/12/2020 à 10:32









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce un 'retard' dans la mise au point de son vaccin pour cause 'd'insuffisance de réponse immunitaire': une déception qui renvoie le titre vers 79E (-3%) et qui prolonge la vague corrective amorcée il y a 1 mois (le 11/11) sous les 87,5E. Le titre n'est plus qu'à 3% de son support des 77E du 30 octobre à l'ouverture

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -1.77%