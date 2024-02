Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: un programme mondial 'Cancer et Travail' information fournie par Cercle Finance • 05/02/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce le lancement de 'Cancer et Travail : agir ensemble', un programme mondial d'accompagnement s'adressant à tous les salariés du groupe dans le monde en cas de diagnostic d'un cancer ou d'une autre maladie grave.



Le géant français de la santé explique que ce plan 'apporte un soutien social, émotionnel et financier et protège le poste, le salaire et les avantages sociaux du salarié pendant au moins douze mois, quels que soient ses fonctions ou son pays d'affectation'.



Lancé tout d'abord en 2017 en France, ce programme compte 150 membres qui partagent régulièrement des retours d'expériences et des bonnes pratiques. À ce jour, plus de 350 salariés ont pu en bénéficier (42% d'aidants, 30% de patients, 28% de managers).





Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -0.41%