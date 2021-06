Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : un fonds pour les projets environnementaux Cercle Finance • 03/06/2021 à 15:00









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce avoir lancé, dans le cadre de son engagement visant à réduire l'empreinte environnementale de ses produits et activités, un fonds 'Planet Mobilization' de trois millions d'euros pour soutenir les idées et les projets portés par ses employés en la matière. Le programme couvre toutes les activités et tous les sites du groupe de santé, ainsi que l'ensemble du cycle de vie des produits, depuis la R&D, et les matières premières utilisées pour la production jusqu'à leur fin de vie et élimination. Cette année, plus de 500 collaborateurs de 63 sites dans 29 pays ont participé au programme d'idéation sur la durabilité environnementale de l'entreprise. Cette année, trois équipes de Sanofi verront leurs projets financés.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -0.04%