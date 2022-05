Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: un essai pour Cialis en automédication différé information fournie par Cercle Finance • 30/05/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - Sanofi indique avoir été informé par la FDA des États-Unis que le lancement de l'essai en condition réelle d'utilisation, prévu pour appuyer sa demande de transfert de Cialis sur le marché de l'automédication, avait été différé en raison de motifs liés au protocole de l'essai.



Aucun patient n'a encore été recruté dans cet essai. Sanofi continue de collaborer avec la FDA pour faire avancer le programme de transfert Cialis sur le marché de l'automédication et engagera prochainement un dialogue avec l'agence pour déterminer la suite à donner.



Actuellement soumis à prescription médicale, Cialis se présente sous la forme d'un comprimé et est indiqué pour le traitement des troubles de l'érection et/ou des signes et symptômes de l'hypertrophie bénigne de la prostate.





Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -2.85%