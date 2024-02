Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: trois nominations proposées pour le conseil information fournie par Cercle Finance • 23/02/2024 à 07:35









(CercleFinance.com) - Sanofi indique que son conseil d'administration a décidé de proposer, dans le cadre de l'AG du 30 avril, de renouveler les mandats de Rachel Duan et Lise Kingo et de nommer Clotilde Delbos, Anne-Françoise Nesmes et John Sundy en qualité d'administrateurs indépendants.



Diane Souza, membre du comité d'audit et du comité des rémunérations, et Thomas Südhof, président du comité scientifique, quittent le conseil d'administration du groupe de santé au terme de leurs deuxièmes mandats.



Afin de préparer au mieux la fin, en 2025, du mandat d'administrateur de Fabienne Lecorvaisier, présidente du comité d'audit, le conseil d'administration sera composé temporairement de 17 membres à compter de l'AG du 30 avril.





