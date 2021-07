Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : trois nominations de cadres-dirigeants information fournie par Cercle Finance • 29/07/2021 à 13:14









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce l'arrivée de Viviane Monges en tant que présidente du conseil de surveillance d'EUROAPI, avec prise d'effet immédiate, ainsi que la nomination de deux nouveaux dirigeants au comité exécutif du groupe. Roy Papatheodorou est nommé vice-président exécutif, general counsel et responsable légal, éthique et intégrité des affaires, et Brendan O'Callaghan, vice-président exécutif, responsable affaires industrielles globales, nominations prenant effet dans quelques mois.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.69%