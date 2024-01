Sanofi, TotalEnergies...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Bigben Interactive et Nacon

Au troisième trimestre, clos fin décembre, Bigben Interactive a enregistré une progression de 18,3% de ses revenus à 94,1 millions d'euros. Ils ont été soutenus par Nacon Gaming (jeux vidéo et accessoires), dont le chiffre d'affaires a progressé de 43,3% à 59 millions d'euros. L'activité Jeux a généré un chiffre d'affaires en hausse de 74,3% à 33,3 millions d'euros, dont 20,7 millions d'euros (+102,2%) pour les nouveaux jeux. Bigben Audio-Telco a connu un repli de ses ventes de 8,6% à 35,1 millions d'euros.

Kering

Kering annonce l'acquisition d'un actif immobilier à New York, comprenant des espaces retail de luxe sur plusieurs niveaux, totalisant environ 10700 mètres carrés, situés au 715-717 Cinquième avenue, à l'angle sud-est de la 56ème rue, pour un montant de 963 millions de dollars (885 millions d'euros). Cet investissement représente une nouvelle étape dans la stratégie immobilière sélective de Kering, "visant à sécuriser des emplacements clés et hautement désirables pour ses Maisons".

Lectra

Lectra lance son offre enrichie Furniture On Demand by Lectra avec la plateforme digitale Valia. Cette solution automatise, rationalise et donne une visibilité totale sur la production à la demande - unitaire et de série - de produits d'ameublement, permettant ainsi de mettre en place des fabrications plus intelligentes et plus durables. Le groupe lance en parallèle une nouvelle génération intelligente et connectée d'équipements de découpe pour l'ameublement, les VectorFurniture Q2 et VectorFurniture iX2.

Oeneo

Au troisième trimestre 2023-2024, le chiffre d'affaires d'Oeneo a chuté de 19,7% pour atteindre 71,3 millions d'euros contre 88,7 millions d'euros il y a un an. Son activité "bouchage" est resté pénalisée sur la période par les ajustements de stocks des circuits de distribution et par une conjoncture difficile pour les clients. L'activité "élevage" affiche un retrait moins marqué. Cette évolution trimestrielle porte le chiffre d'affaires 9 mois 2023-2024 à 225,6 millions d'euros, soit une baisse de -13,9% par rapport à la même période 2022-2023 (-13,6% à taux de change constant).

Sanofi

Sanofi et Inhibrx, Inc. (société biopharmaceutique au stade clinique cotée en bourse qui se spécialise dans le développement d'un vaste portefeuille de nouveaux candidats-médicaments biologiques) ont conclu un accord définitif en vertu duquel Sanofi accepte de se porter acquéreur d'Inhibrx après scission de l'entreprise et séparation de ses actifs non-INBRX-101. En vertu de l'accord de fusion, Sanofi se portera acquéreur de toutes les actions en circulation de Inhibrx au prix de 30 dollars l'action.

TotalEnergies

Dans le cadre de son développement intégré dans l’électricité en Allemagne, TotalEnergies a signé un accord pour l’acquisition de la totalité du capital de Kyon Energy, l'un des principaux développeurs de systèmes de stockage par batteries du pays, auprès de ses trois fondateurs. Cette acquisition se fait en contrepartie d’un paiement initial de 90 millions d’euros auquel s'ajouteront des compléments de prix liés à la réalisation d'objectifs de développement.

Dans le cadre de son développement intégré dans l'électricité, TotalEnergies a signé un nouvel accord avec European Energy portant sur le développement de projets éoliens offshore dans trois pays scandinaves : Danemark, Finlande et Suède. Le nouvel accord porte notamment sur l'acquisition par TotalEnergies de 85% du projet éolien offshore de Jammerland Bugt (240 MW) et de 72,2% dans le projet éolien offshore de Lillebaelt South (165 MW). Ces deux sites sont situés au Danemark. Les permis de construire définitifs doivent être octroyés mi-2024, pour un démarrage d'ici 2030.

Transgene

Transgene annonce la nomination de James Wentworth au poste de directeur du business development (chief business officer). Cette société de biotechnologie, qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux, précise qu'il sera en charge de la définition, de la supervision et de la mise en œuvre de la stratégie de business development, des affaires commerciales, ainsi que de la stratégie partenariale. Il dirigeait depuis 2022 le business development d'Adaptimmune, biotech spécialiste des thérapies cellulaires basées sur les récepteurs des cellules T.