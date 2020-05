SANOFI : Thomas Triomphe remplace David Loew, parti chez Ipsen

(AOF) - Thomas Triomphe, actuellement responsable des Franchises et de la Stratégie Produit de Sanofi Pasteur, a été promu vice-président exécutif de Sanofi Pasteur. Thomas Triomphe succède à David Loew, qui quitte l'entreprise pour prendre la tête d'Ipsen. Thomas Triomphe a rejoint Sanofi Pasteur en 2004, dans le cadre d'un programme de talents. Il a depuis occupé différents rôles avec des responsabilités croissantes dans les ventes et le marketing, aux niveaux pays, régional et global.

