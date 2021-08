Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : succès pour Dupixent dans la dermatite atopique information fournie par Cercle Finance • 30/08/2021 à 08:02









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce qu'un essai sur Dupixent atteint tous ses critères d'évaluation, en faisant le premier médicament biologique permettant une réduction significative des signes et symptômes de la dermatite atopique modérée à sévère chez l'enfant, dès l'âge de six mois. 'Dupixent a permis d'améliorer rapidement les symptômes après la première dose, avec une amélioration des démangeaisons en une semaine et une cicatrisation de la peau en deux semaines', souligne le géant de la santé. À la semaine 16, les patients traités par Dupixent en association avec des corticoïdes à usage topique ont été plus de sept fois plus nombreux à obtenir une cicatrisation complète ou quasi complète de leur peau, que ceux traités par corticoïdes à usage topique seulement. Dupixent en association avec des corticoïdes à usage topique a permis de réduire de 70% la sévérité globale de la maladie et de 49% les démangeaisons. Enfin, ces résultats renforcent le profil de sécurité bien établi du produit.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris 0.00%