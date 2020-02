Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : succès d'un essai de phase IIb pour SAR442168 Cercle Finance • 06/02/2020 à 07:30









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que l'essai de phase IIb qu'il a consacré à l'évaluation de son inhibiteur BTK (tyrosine kinase de Bruton) expérimental (SAR442168), une petite molécule sélective à pénétration cérébrale, a atteint son critère d'évaluation principal. Dans le cadre de cet essai, le SAR442168 a significativement réduit l'activité de la sclérose en plaques (SEP) mesurée par imagerie par résonance magnétique (IRM). Il a par ailleurs été bien toléré et aucun nouveau signal de sécurité n'a été observé. Le géant de la santé précise que quatre essais cliniques de phase III vont être consacrés à l'étude des effets du SAR442168 sur le taux de rechute de la SEP, la progression des handicaps et les lésions sous-jacentes du système nerveux central.

