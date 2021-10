Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : succès d'un essai dans l'oesophagite à éosinophiles information fournie par Cercle Finance • 25/10/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce le succès d'un deuxième essai de phase III évaluant l'utilisation expérimentale de Dupixent (dupilumab) 300 mg une fois par semaine chez des patients de 12 ans et plus présentant une oesophagite à éosinophiles. L'essai a atteint ses co-critères d'évaluation principaux et permis d'observer des améliorations significatives des manifestations cliniques (questionnaire sur les symptômes de dysphagie) et des mesures histologiques de la maladie, comparativement à un placebo. Maladie inflammatoire de type 2, chronique et évolutive, l'oesophagite à éosinophiles altère l'oesophage et provoque des troubles de la déglutition. La soumission des données du programme d'essais cliniques aux autorités réglementaires est prévue pour 2022.

