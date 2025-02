Sanofi, Stellantis, Verallia... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Cafom

Sur l’exercice 2029, clos fin septembre, Cafom a généré un résultat net part du groupe ressort de 15 millions d’euros contre 9,4 millions d’euros sur l’exercice précédent. Le groupe a enregistré sur l’exercice un résultat non courant de + 4,3 millions d’euros, principalement lié à la relance de la marque Habitat. Il comprend en effet la reprise de la provision sur la marque enregistrée l’année dernière, ainsi que les coûts du plan en faveur des clients lésés par l’ancien exploitant.

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica a annoncé avoir reçu l'autorisation de la Food and Drug Administration américaine (FDA) pour la commercialisation sans ordonnance de ses Nuance Audio Glasses. Le groupe a également obtenu le marquage CE conformément au règlement européen sur les dispositifs médicaux, ainsi que la certification ISO de Système de Management de la Qualité dédiée aux aides auditives, ce qui permet de lancer Nuance Audio en Europe

Getlink

Getlink annonce l’acquisition de la société Associated Shipping Agencies (ASA) et de sa filiale Boulogne International Maritime Services (BIMS), acteurs de référence des services en douane entre la France et le Royaume-Uni. L’exploitant du tunnel sous la Manche précise que ces sociétés comptent près de 50 salariés et ont réalisé en 2024 un chiffre d’affaires cumulé de l’ordre de 5 millions d’euros. Elles effectuent pour le compte de leurs clients transporteurs, logisticiens ou chargeurs les formalités douanières et sanitaires devenues obligatoires depuis la mise en œuvre du Brexit.

Neolife

Neolife, spécialiste des éco-matériaux issus des technologies vertes, a déclaré un chiffre d'affaires 2024 de 10,5 millions d'euros, en croissance de 9,3%. L'activité en France, en progression de 22%, représente 79% du chiffre d'affaires. "Notre positionnement stratégique sur notre marché et le renforcement de la force commerciale se poursuit avec des bonnes perspectives pour l'année 2025", précise un communiqué de presse. Neolife publiera le 31 mars prochain ses résultats annuels 2024.

Stellantis

Stellantis annonce des mesures pour simplifier son organisation conformément aux changements annoncés en décembre 2024. Les activités software sont désormais intégrées dans une organisation Développement Produits et Technologie, dirigée par Ned Curic, qui rationalise le processus de mise sur le marché de produits et de services innovants pour toutes les marques et sur tous les marchés de l'entreprise. En plus de son rôle actuel de COO Régions Amérique, Antonio Filosa prend la direction mondiale de la Qualité, qui est au cœur de l'engagement de l'entreprise auprès de ses clients.

Verallia

Verallia (-6,11% à 27,98 euros) prend acte du communiqué de BWGI confirmant qu'il examine une potentielle offre publique d'achat sur les actions Verallia (sans retrait de la cote). Actionnaire de Verallia depuis son introduction en bourse en 2019, BWGI, contrôlée par la famille brésilienne Moreira Salles, est l'actionnaire de référence de Verallia, en détenant à ce jour 28,8% du capital et 27,9% des droits de vote.