Sanofi : spectaculaire reprise en 'V' sur 77E Cercle Finance • 04/11/2020 à 11:00









(CercleFinance.com) - Sanofi valide une spectaculaire reprise en 'V' sur 77E, avec un test des 85E, l'ex-plancher du 28 mai et du 17 août (soit +10% en 3 séances). Le prochain objectif, c'est le test de l'oblique baissière moyen terme (86,5E) issue des 94,7E du 21 juillet puis du 'pic' des 88E du 14 octobre (le second objectif court terme).

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +3.33%