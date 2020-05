Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : souhaite céder sa participation dans Regeneron Cercle Finance • 25/05/2020 à 18:54









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce son intention de céder sa participation au capital de Regeneron par voie d'offre publique et de rachat d'actions par Regeneron. ' L'offre publique et le rachat d'actions n'auront aucun impact sur la collaboration en cours entre Sanofi et Regeneron ' précise le groupe. Sanofi détient actuellement 23,2 millions d'actions ordinaires de Regeneron, soit une participation d'environ 20,6 %. Regeneron a accepté de racheter pour 5 milliards de dollars de ses actions à Sanofi, sous réserve de la finalisation de l'offre publique. ' A l'issue de l'offre et du rachat d'actions de Regeneron, Sanofi détiendra environ 400 000 actions ordinaires de Regeneron, que l'entreprise conservera en soutien de sa collaboration actuelle avec Regeneron ' rajoute le groupe.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.93%