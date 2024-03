Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: solution française de recyclage de stylos d'insuline information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 10:24









(CercleFinance.com) - Sanofi, Lilly et DASTRI, l'éco-organisme national agréé pour collecter et traiter les déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants (DASRI), présentent RECYPEN, la première solution française de recyclage de stylos injecteurs d'insuline en France.



Cette présentation a été faite à l'occasion du congrès national de la Société Francophone du Diabète (SFD).



RECYPEN a pour objectif de réintroduire la matière qui compose ces dispositifs médicaux dans le circuit de production d'autres objets et de réduire ainsi la quantité de déchets générés par l'usage des stylos par les patients.



Testé pour une durée initiale d'un an, le programme ambitionne de collecter 30% des stylos utilisés par les patients des quatre régions expérimentales de collecte à l'issue des 12 mois.



Ce modèle s'appuie sur le circuit existant des boîtes violettes déjà mises à disposition des patients via les pharmacies d'officine.



Ce sont plus de 84 millions de stylos qui sont nécessaires chaque année pour la prise en charge des patients diabétiques insulino-dépendants. Majoritairement composés de plastique, ces stylos nécessitent notamment 1500 tonnes de ce matériau pour être fabriqués.





