Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi : se redresse vers 93E information fournie par Cercle Finance • 08/07/2024 à 13:31









(CercleFinance.com) - Sanofi -une valeur plutôt défensive- s'installe en tête du CAC et se redresse vers 92,8E, sa meilleur marque depuis le 13 mai : le titre n'a plus qu'un petit écart à combler pour retracer l'ex-zénith des 94,45E du 10 mai... et le record annuel des 95,6E du 12 janvier (situé un gros 1% plus haut) pourrait être retracé dans la foulée.





Valeurs associées SANOFI 92,74 EUR Euronext Paris +1,98%