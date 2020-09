Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : se rapproche du seuil des 88E Cercle Finance • 09/09/2020 à 10:26









(CercleFinance.com) - Sanofi se rapproche du seuil de résistance des 88E (testé à de multiples reprises du 11 au 28 août) et pourrait s'attaquer dans la foulée au 'pic' des 90,5E du 4 août puis au comblement du 'gap' des 92,72E du 27 juillet.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +2.05%