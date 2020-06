Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : se hisse vers 94E, teste une résistance majeure. Cercle Finance • 17/06/2020 à 19:23









(CercleFinance.com) - L'évolution parfaitement rectiligne de Sanofi au sein d'un canal ascendant tracé au cordeau démontre l'activation d'un 'algo' destiné à ramener le titre au sommet, c'est à dire 93,5/94E (zénith du 28 avril mais également du 10 et 19 février dernier. Le franchissement de cette résistance validerait une sorte de tête/épaules inversée sur 70,5E puis 86/87E avec 101E (retracement du record absolu) comme objectif minimum.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +2.90%