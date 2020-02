Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : salué pour ses résultats annuels Cercle Finance • 06/02/2020 à 15:50









(CercleFinance.com) - Sanofi s'adjuge 3% dans le sillage de la publication, ce matin, d'un BNPA des activités de 5,99 euros pour 2019, en hausse de 6,8% à TCC (taux de changes constants) et supérieur de huit cents au consensus de marché. Sa marge opérationnelle des activités s'est améliorée de 1,2 point à 27%, pour un chiffre d'affaires qui s'est accru de 4,8% à 36,13 milliards d'euros, et de 2,8% à TCC (+3,6% à TCC et périmètre constants). Le conseil d'administration propose un dividende de 3,15 euros. Surtout, Oddo BHF note que le groupe de santé anticipe une croissance de son BPA 2020 autour de 5% à TCC, impliquant un BPA compris entre 6,21 et 6,39 euros, alors que le consensus se situe en bas de fourchette (6,25 euros attendu). 'En parallèle, soulignons les résultats positifs de phase 2 de son BTK inhibiteur en sclérose en plaques', ajoute l'analyste, qui réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 105 euros sur le titre.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +3.12%