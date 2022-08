Sanofi: s'efforce de rassurer sur le dossier Zantac information fournie par Cercle Finance • 12/08/2022 à 11:58

(CercleFinance.com) - Sanofi s'est efforcé de rassurer les investisseurs sur le dossier Zantac, une affaire qui lui a fait perdre plus de 10% de sa valorisation boursière au cours des deux dernières séances.



Dans un communiqué diffusé jeudi dans la soirée, le groupe biopharmaceutique français note qu'il avait procédé, dès 2019, à un rappel volontaire de tous les produits à base de ranitidine commercialisés aux Etats-Unis et au Canada.



Cette décision avait fait suite, rappelle le laboratoire, à la publication d'une déclaration de la FDA alertant que certains médicaments à base de ranitidine, y compris le Zantac, contenaient de faibles niveaux d'une impureté de nitrosamine appelée N-nitrosodiméthylamine (NDMA), considérée comme potentiellement cancérigène.



Sanofi souligne toutefois que ni la FDA ni l'Agence européenne des médicaments, qui ont évalué la molécule, n'ont pu établir de liens entre la consommation de ranitidine, présente dans le Zantac, et le développement de cancers.



Au cours des deux derniers jours, Sanofi et GSK ont lourdement décroché en Bourse sur des inquiétudes grandissantes concernant les conséquences potentielles d'un procès devant porter sur ce médicament contre les brûlures d'estomac.



Les plaignants estiment que les fabricants du médicament, qui incluent Sanofi et GSK, mais aussi Haleon et Pfizer, ne les ont pas correctement averti des risques entourant la sécurité du produit.



Le Zantac a été commercialisé tour à tour par GSK entre 1995 et 1998, par Pfizer de 2000 à 2006, par Johnson & Johnson de 2006 à 2017 puis par Sanofi entre 2017 et 2019.



Sanofi précise que le premier procès dans lequel il est directement impliqué est prévu pour février 2023, dans le cadre d'une procédure initiée dans l'Etat de Californie.



A ce jour, le groupe dit avoir connaissance d'environ 3450 plaintes pour dommages corporels déposées dans toutes les juridictions américaines.



Après avoir perdu près de 11% sur les séances de mercredi et jeudi, le titre Sanofi rebondissait de 1,2% vendredi en fin de matinée.