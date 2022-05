Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : ricoche sous 104,38E, retombe sous 99E information fournie par Cercle Finance • 30/05/2022 à 14:08









(CercleFinance.com) - Sanofi ricoche sous 104,38E, retombe sous 99E suite à l'annonce de l'absence d'autorisation de la vente du Cialis en vente libre (l'approbation par la FDA semblait pourtant imminente, elle demande maintenant un complément d'essai, malgré des années d'expérimentation) mais conserve tout de même une avance de +16,5% depuis le 1er janvier.

Sanofi préserve pour l'instant le support oblique moyen terme qui gravite vers 99,5E, le suivant se situe vers 95,8E, il s'agit de l'ex-plancher multi-testé du 25 avril au 12 mai.





Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -2.71%