Sanofi : ricoche lourdement sous 94,3E, bascule sous 91,7E

(CercleFinance.com) - Sanofi ricoche lourdement sous 94,3E et bascule sous le petit support des 91,7E.

Le signal baissier est validé et débouche sur le comblement du 'gap' des 89,89E du 29/12/2023.

L'objectif suivant, ce sera 88,6E, l'ex-résistance du 2 et 27/11 puis du 13/12/2023



Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -4.64%