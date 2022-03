Sanofi revoit à la hausse l'objectif de chiffre d'affaires de Dupixent

(AOF) - Sanofi organise aujourd’hui une conférence investisseurs dédiée à son portefeuille en immunologie. Ils feront un point d'actualité sur l'exécution de la stratégie de l'entreprise dans la sphère de l'immunologie, notamment l'objectif de plus que quadrupler le chiffre d'affaires de la franchise Immunologie d'ici à la fin de la décennie.

La conférence portera tout particulièrement sur Dupixent (dupilumab), l'un des principaux vecteurs de croissance de l'entreprise, ainsi que sur l'évolution rapide de son portefeuille de développement dans les domaines thérapeutiques prioritaires que sont les maladies dermatologiques, respiratoires et gastrointestinales.

Sanofi a porté son objectif de chiffre d'affaires de Dupixent à plus de 13 milliards d'euros en rythme de croisière. Cette nouvelle ambition ne tient pas compte du potentiel d'augmentation des ventes liées à la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO), dont les résultats des essais cliniques pivots sont attendus en 2023.

Depuis plus de dix ans, Sanofi, en collaboration avec Regeneron Pharmaceuticals, fait avancer les connaissances scientifiques sur les maladies portant une signature inflammatoire de type 2. Dupixent est désormais un leader du marché et plus de 400 000 patients présentant certaines formes de dermatite atopique, d'asthme et de polypose naso-sinusienne ont été traités par ce médicament dans le monde.

D'ici à 2025, Dupixent devrait faire l'objet de onze soumissions réglementaires supplémentaires dans différentes indications et pour le traitement de patients de diverses tranches d'âge.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.