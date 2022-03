Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: révision de la prévision de CA pour Dupixent information fournie par Cercle Finance • 29/03/2022 à 07:26









(CercleFinance.com) - A l'occasion d'une conférence consacrée à son médicament phare en immunologie Dupixent (dupilumab), Sanofi indique revoir à la hausse le chiffre d'affaires du produit en rythme de croisière, le portant ainsi à plus de 13 milliards d'euros.



'Les résultats des essais cliniques pivots menés dans la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) attendus en 2023 pourraient motiver une nouvelle révision à la hausse des prévisions de ventes de Dupixent', ajoute le géant français de la santé.



Outre son Dupixent comme levier de croissance, Sanofi précise que 13 nouveaux médicaments potentiels dans le traitement de maladies inflammatoires chroniques sont en cours et que les résultats de 17 essais sont attendus d'ici à la fin de 2024.





