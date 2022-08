Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : retombe sous 94,5E, bon support vers 91E information fournie par Cercle Finance • 01/08/2022 à 17:28









(CercleFinance.com) - Sanofi retombe sous 94,5E et se rapproche d'un important support bien identifiable à 93,5E (datant du 16 juin).

En cas d'enfoncement, le potentiel de repli se trouve limité par la présence d'un palier de soutien correspondant à l'ex-résistance des 91E (testé du 9 février au 17 mars).







Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -2.79%