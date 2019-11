Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : retombe de nouveau sous 83E Cercle Finance • 19/11/2019 à 17:16









(CercleFinance.com) - C'est une valeur défensive, et pourtant elle figure parmi les plus fortes baisses en ce mardi marqué par une consolidation du CAC40: un plus haut avait été inscrit en début de journée vers 85E mais le titre retombe de nouveau sous 83E et semble voué à re-tester une N-ième fois la base de son corridor de consolidation latéral 81,7/85,25E inauguré il y a 2 mois, jour pour jour (ce 19 novembre).

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.32%