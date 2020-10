Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : résultats positifs supplémentaires pour le Dupixent Cercle Finance • 26/10/2020 à 13:22









(CercleFinance.com) - Des résultats positifs supplémentaires ont été présentés dans le cadre de la partie A d'un essai pivot de phase III évaluant l'utilisation expérimentale de Dupixent (dupilumab) pour le traitement de l'oesophagite à éosinophiles chez des patients âgées de 12 ans et plus. L'essai a atteint son principal critère composite d'évaluation, de même que l'ensemble de ses critères d'évaluation secondaires. De nouvelles données récentes montrent des améliorations supplémentaires de la sévérité et de l'étendue de la maladie à l'échelle microscopique, de même qu'une normalisation de l'expression des gènes associés à une inflammation de type 2. ' Les résultats de cet essai montrent que le dupilumab améliore significativement la capacité à avaler des patients, de même que la structure de l'oesophage, grâce à son action ciblée sur l'inflammation de type 2 ', a déclaré le docteur Evan S. Dellon, M.P.H., Professeur de gastroentérologie et d'hépatologie à la faculté de médecine de l'Université de Caroline du Nord et investigateur principal de l'essai.

