Sanofi : résultats positifs pour Libtayo en cancer du poumon

(CercleFinance.com) - Sanofi fait part de la présentation des résultats positifs de phase III d'un traitement associant Libtayo, médicament développé avec Regeneron, à une chimiothérapie, lors du congrès virtuel 2021 de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO). L'essai, qui a évalué Libtayo chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules localement avancé ou métastatique, a atteint son critère d'évaluation principal, à savoir la survie globale, et l'ensemble de ses critères d'évaluation secondaires. Aucun nouveau signal de sécurité concernant le produit n'a été identifié. Ces résultats formeront la base des soumissions réglementaires qui seront présentées en particulier aux États-Unis et dans l'Union européenne.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -0.15%