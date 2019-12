Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : résultats positifs pour le Sutimlimab Cercle Finance • 10/12/2019 à 13:47









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce ce jour que le Sutimlimab, son nouvel inhibiteur expérimental du complément C1s, pourrait devenir le premier médicament approuvé pour le traitement de la maladie des agglutinines froides, un trouble sanguin rare, chronique et grave. Un essai de phase 3 a en effet atteint ses critères d'évaluation primaires et secondaires, et ses résultats montrent une inhibition rapide de l'hémolyse, ainsi que des améliorations cliniquement significatives de l'anémie et de la fatigue après une semaine de traitement, assure Sanofi. Le groupe indique qu'il prévoit de soumettre son inhibiteur à la FDA américaine 'dans un avenir proche'.

